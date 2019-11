Firenze: lite con bottiglie e coltelli, denunciati marocchini

Firenze – Spaccio alla Fortezza da Basso: bottigliate nei giardini. All’alba di ieri mattina i carabinieri, insieme agli agenti della polizia municipale, hanno denunciato per lesioni personali aggravate due cittadini marocchini resisi responsabili di un’accesa lite nel corso della quale, tramite l’utilizzo di bottiglie di vetro e forse coltelli, si sono causati gravi lesioni personali.

I militari dell’Arma, allertati dal personale del 118 che, intervenuto sul posto, ha trasportato i feriti al pronto soccorso di ospedali Santa Maria Nuova e Careggi, hanno dovuto far fronte ad un difficoltoso lavoro di ricostruzione dei fatti per l’assenza di telecamere di videosorveglianza e di testimonianze. I motivi alla base della discussione sono ancora al vaglio degli inquirenti sebbene si ipotizzi possa trattarsi di un regolamento di conti inerente l’ambito degli stupefacenti. Ipotesi avvalorata dai precedenti per stupefacenti che gravano sulle spalle dei due nordafricani che vanno a sommarsi alle denunce per reati contro la persona.