Salvini: genitori mi scrivono “le scuole cancellano il Natale”

Si avvicina il Natale e come accade puntualmente negli ultimi anni ecco tornare alla ribalta il tema delle tradizioni italiane, e nello specifico della realizzazione del presepe nelle scuole, nuovo elemento della discordia dei buonisti che lo attaccano in nome di una più completa e totale integrazione con gli stranieri presenti nel nostro Paese.

A segnalare i primi nuovi focolai di dissenso all’interno delle scuole è Matteo Salvini, impegnato a Rimini in un comizio elettorale tenuto nella cittadina romagnola in favore della candidata alle prossime elezioni regionali dell’Emilia Romagna Lucia Bergonzoni. Sul palco, Salvini denuncia di aver ricevuto numerose segnalazioni da parte di genitori preoccupati per il fatto che ancora una volta, con la scusa di un’apertura verso le altre culture e religioni, negli istituti scolastici del nostro Paese si stia programmando in modo cosciente di accantonare le tradizioni connesse al sentito periodo natalizio.