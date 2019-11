Milano, mega rissa tra filippini ubriachi: 5 arresti

Condividi

Milano, mega rissa tra ubriachi: la polizia arresta cinque persone e due finiscono in ospedale. Mega rissa nella serata di sabato tra cinque persone in via Semplicita, in zona Affori a Milano. La polizia ha arrestato cinque uomini per rissa aggravate e lesioni. Con loro è stata denunciata una donna per resistenza a pubblico ufficiale.

Rissa a Milano – È avvenuta attorno alle 23.30. A chiamare le forze dell’ordine sono stati alcuni passanti allertati dalle urla. I partecipanti alla rissa erano vistosamente ubriachi e probabilmente la zuffa è cominciata per motivi legati all’abuso di alcol. Si tratta di cittadini filippini.

Due delle persone coinvolte sono state accompagnate dal personale del 118 all’ospedale Fatebenefratelli ma non in gravi condizioni.

www.milanotoday.it

Condividi l'articolo