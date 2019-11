Bergoglio al Giappone: ”accogliete i migranti”

Condividi

“Vi chiedo di stendere le braccia dell’amicizia e di accogliere quelli che vengono, spesso dopo grandi sofferenze, a cercare rifugio nel vostro Paese”. E’ l’appello rivolto da Papa Francesco in Giappone nell’incontro con i giovani nella Cattedrale di Santa Maria a Tokyo. L’appello del Papa – spiega Caritas Japan – si inserisce in un quadro di norme “così restrittive che il numero di coloro che hanno ottenuto lo status di rifugiati nel 2018 è limitato a 42 persone”.

Troppa competizione e frenesia portano alla solitudine, “la povertà più grande”, ha detto poi il Pontefice nell’incontro con i giovani a Tokyo. “Ci sono giovani che non ridono, non giocano, non conoscono il senso della meraviglia e della sorpresa. Come zombi – ha usato questa parola Papa Francesco -, il loro cuore ha smesso di battere a causa dell’incapacità di celebrare la vita con gli altri”. E allora occorre “fare spazio a Dio in una società frenetica e focalizzata sull’essere solo competitivi e produttivi”.