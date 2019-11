Trump: il rapporto Russiagate sarà storico

WASHINGTON, 22 NOV – In una intervista a Fox News, Donald Trump ha detto di prevedere che il rapporto sulle origini del Russiagate sarà “storico”. Il rapporto dell’ispettore generale del dipartimento giustizia è atteso per il 9 dicembre e si affianca all’indagine penale condotta dal procuratore John Durham, con i suoi risvolti in alcuni Paesi stranieri, tra cui l’Italia.

Il focus della contro inchiesta è accertare se il Russiagate fu un complotto contro Trump, come crede il tycoon. Intanto media Usa – anticipando una circostanza del rapporto sul Russiagate – riportano che un ex avvocato dell’Fbi è sotto indagine con l’accusa di aver alterato un documento usato dal Bureau per ottenere da un tribunale l’autorizzazione ad intercettare Carter Page, un consigliere della campagna di Trump nel 2016. La condotta del legale dell’Fbi, costretto ad andarsene, non avrebbe però inficiato la validità della richiesta di intercettazione. (ANSA)