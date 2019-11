Agricoltori esasperati, 1000 trattori a Parigi il 27 novembre

Condividi

PARIGI, 22 NOV – Mille trattori convergeranno su Parigi il 27 novembre per una manifestazione organizzata dal sindacato degli agricoltori FNSEA e JA (Giovani agricoltori) della regione di Parigi. Lo hanno annunciato gli stessi sindacati come parte della mobilitazione nazionale per esprimere “l’esasperazione” del settore.

“Siamo esasperati – scrivono gli agricoltori in un documento enumerando solo alcuni punti spinosi – fra trattati di libero scambio, misure regolamentari francesi che rappresentano una zavorra per le performance dei terreni, distorsioni nelle importazioni” e altro.