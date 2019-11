Rumeni rubano macchine agricole e le rivendono a ricettatore egiziano, 4 arresti

Condividi

Rubavano mezzi da cantiere e macchine agricole in Piemonte e Lombardia, piazzandoli poi a un ricettatore egiziano attivo nell’hinterland milanese. La Polizia stradale di Torino ha arrestato 4 persone per ricettazione e furto di veicoli. Le indagini sono partite lo scorso gennaio, dopo il furto di un autocarro e due escavatori dai locali di un’azienda in provincia di Asti, per un valore commerciale complessivo di oltre 200 mila euro. In quella circostanza, dopo essere stati lasciati in sosta a Pontecurone (Alessandria), probabilmente in attesa di essere “piazzati”, i mezzi sono stati sequestrati dai carabinieri di Tortona.

I successivi accertamenti hanno consentito di ricostruire il percorso autostradale dei veicoli e individuare un’auto che fungeva da staffetta durante il tragitto, con a bordo tre persone di origine rumena, vestite con felpe e cappucci. Auto, quest’ultima, che era stata controllata la notte prima sull’autostrada A21 da una pattuglia della Polstrada di Alessandria Ovest. Proprio le dichiarazioni rese dagli occupanti e il loro abbigliamento hanno consentito di collegarli al furto della notte successiva.