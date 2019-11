Voleva chiudere la pagina di Salvini, ora Ogongo organizza ‘Sardine’

Capo carismatico dell’onda social è Stephen Ogongo, già animatore del “No odio day” dello scorso 10 agosto, giornalista e fondatore del movimento Cara Italia, lo stesso Ogongo impegnato nella crociata per la chiusura della pagina Fb di Matteo Salvini “perché il linguaggio alimenta l’odio”. Ogongo, 45 anni, originario del Kenya, è arrivato in Italia per studiare 25 anni e dopo un periodo di insegnamento universitario è caporedattore del gruppo di testate giornalistiche “Stranieri in Italia”.

Da ora anche “sardina romana” che, grazie a #romanonabbocca, #1MilioneSardine#Laziononsilega, #Italianonsilega cresce a velocità della luce. Scrive Ogongo: “Sardine per Roma” è un gruppo apartitico (ma non apolitico). Saranno ammessi tutti i post, a condizione che non contengano posizioni lesive contro persone o gruppi. Non sono consentiti quindi l’apologia del fascismo, l’omofobia o qualsivoglia comportamento riconducibile a forme di razzismo, come ci insegna la nostra meravigliosa Costituzione.