Parma: in garage 8,5 kg di cocaina purissima, arrestati albanesi

Avevano nascosto in un garage 8 chili e mezzo di cocaina, droga purissima che tagliata sarebbe diventata 25 chili e che sul mercato avrebbe fruttato oltre 2 milioni di euro. L’ha scoperta la squadra mobile di Parma che ha arrestato due trafficanti albanesi: Lorand Maci, 33 anni, e Eduart Cela, 26. Il primo, gia’ arrestato nel 2008 con 2 chili di droga che stava consegnando in provincia di Alessandria, si era reinventato a Parma come gestore di una pizzeria nella prima periferia nord della citta’. Un locale che, nonostante scarsissimi clienti, rimaneva aperto e cosi’ l’attivita’ ha cominciato a essere monitorata dalla Questura.

Durante gli appostamenti gli agenti hanno scoperto che il titolare della pizzeria si recava spesso con Eduart Cela in un garage nelle vicinanze del negozio. Nel blitz la polizia ha trovato in uno scatolone nell’autorimessa la droga mentre nell’auto di Cela, usata anche da Maci, erano stati creati dei vani ad hoc per l’occultamento e il trasporto di droga. ansa