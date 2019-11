Libia, Ocean Viking preleva 94 migranti

Sono 94 i migranti recuperati dall’Ong Sos Mediterranée e fatti salire a bordo della Ocean Viking, la nave usata dall’organizzazione francese assieme a Medici Senza Frontiere per le missioni nel Mediterraneo.

Ad annunciare l’ultima operazione, è la stessa Sos Mediterranée sul proprio canale Twitter: “Abbiamo rintracciato e soccorso – si legge – 94 migranti a bordo di un gommone in difficoltà. Tra di loro ci sono anche 11 donne e 6 bambini”.

Attualmente la Ocean Viking si trova non lontano dalle coste libiche, quindi l’ultima operazione dovrebbe essere stata svolta in acque di competenza di Tripoli. E’ probabile che, ancora una volta, la questione sul porto di destinazione del mezzo di Sos Mediterranée coinvolga in primis proprio il nostro paese.