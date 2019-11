Orlando a M5s: Pd capace di occuparsi di maltempo e Ius soli contemporaneamente

“Col maltempo che flagella l’Italia, il futuro di undicimila lavoratori a Taranto in discussione, qui si parla di ius soli: io sono sconcertato”. Lo ha detto Luigi Di Maio, capo politico dei Cinque Stelle, commentando a Salerno, ultima tappa del suo tour in Campania, la proposta del segretario Dem Nicola Zingaretti di inserire nell’agenda parlamentare lo ius soli. “Siamo al governo per governare e non per lanciare slogan o fare campagna elettorale”, aggiunge.

Alla La polemica del M5s risponde il vicesegretario Orlando: “A molti esponenti dei 5Stelle sembrerà impossibile. Ma noi riusciamo a pensare anche due cose nello stessa giornata“. Lo dice Andrea Orlando, vicesegretario Pd, a proposito delle sulle parole di fonti M5s, che hanno definito “sconcertante” che il Pd pensi allo ius soli mentre il Paese è sott’acqua. ansa