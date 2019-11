Firenze, sudamericani si scagliano contro locale a bottigliate

Firenze – Via de’Servi: bottigliate fuori dal locale, salvato dal gestore. Ieri notte, intorno alle 4, fracasso all’esterno del Pink Club di Via de’Servi. Un gruppetto di una decina di giovani sudamericani ha tentato di raggiungere un 30enne peruviano armandosi di bottiglie di vetro raccolte nei cestini in strada. A proteggere l’uomo sarebbe stato il gestore del locale che, vista la situazione, ha aperto le porte del club blindandosi all’interno con il 30enne e mettendolo così al sicuro.

All’esterno intanto è scattato un lancio di bottiglie contro la vetrata del locale notturno del centro storico. Una ragazza, cittadina peruviana, è stata centrata alla fronte da un bicchiere di vetro che le ha provato una ferita alla fronte con copiosa fuoriuscita di sangue.