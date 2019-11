Parma: nigeriani senza biglietto aggrediscono controllori sul bus

Senza biglietto aggrediscono i controllori sul bus: denunciati due nigeriani. Quando i controllori della Tep sono saliti a bordo dell’autobus della linea 5, che in quel momento stava transitando nella centralissima strada Repubblica a Parma, tre persone – nigeriani in regola con il permesso di soggiorno – hanno cercato di sottrarsi ai controlli poichè non avevano il biglietto.

La richiesta dei lavoratori, addetti al controllo dei titoli di viaggio, era uguale per tutti: quando sono arrivati a loro tre – due sono stati fermati mentre uno è riuscito a scappare – si sono sentiti rispondere che no, non avrebbe nè fornito il biglietto nè consegnato i loro documenti. Sono passati pochi attimi e poi i tre hanno aggrediti i controllori, spingendoli e cercando di prendere i tablet. A quel punto l’autista ha subito chiamato i poliziotti. Gli agenti delle Volanti sono arrivati sul posto in pochi attimi: due dei tre aggressori sono stati bloccati e denunciati per resistenza a pubblico ufficiale. Si tratta di due nigeriani di 22 e 32 anni, in regola con il permesso di soggiorno e con alcuni precedenti di polizia.

www.parmatoday.it