Iva assorbenti, torna emendamento Boldrini

La commissione Finanze della Camera ha riammesso l’emendamento al dl Fisco che chiede di tagliare l’Iva sugli assorbenti dal 22 al 10%. E’ stato deciso in occasione della presentazione dei ricorsi dopo il vaglio di ammissibilità. L’emendamento, che ha come prima firmataria Laura Boldrini, viene presentato da 32 deputate di maggioranza e opposizione.

“Siamo molto contenti che siano stati riammessi alcuni nostri emendamenti al dl fiscale, tra cui proprio quello per tagliare l’Iva sugli assorbenti”, commenta il capogruppo Pd in commissione Finanze e relatore al dl fiscale, Gian Mario Fragomeli. La proposta era stata giudicata inammissibile soltanto mercoledì ed è stata ora invece riproposta per essere discussa. tgcom24.mediaset.it