Iva ridotta su assorbenti, bocciato emendamento Boldrini

Tampon tax, niente da fare. La commissione Finanze della Camera ha infatti dichiarato inammissibile l’emendamento al decreto legge fiscale presentato dalla deputata Laura Boldrini. Stop, quindi, alla possibilità dell’Iva ridotta al 10% per gli assorbenti, con l’estensione dell’imposta sul valore aggiunto agevolata sui prodotti sanitari e igienici femminili.

“L’abbassamento dell’Iva sui prodotti sanitari e igienici femminili è doveroso – aveva scritto ieri su Twitter la deputata -. Una battaglia che intendiamo portare a termine anche per chi come @civati non ha mai smesso di impegnarcisi”. Oggi l’inammissibilità dell’emendamento. adnkronos

