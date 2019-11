Gruppo editoriale Gedi annuncia 121 esuberi

Il gruppo editoriale Gedi ha proclamato a livello nazionale un esubero di 121 poligrafici. Lo afferma in una nota Graziano Benedetti, segretario generale Slc Cgil provinciale. A Livorno ciò si traduce in un esubero di 30 poligrafici (su un totale di 50) impiegati presso la sede del Tirreno.

“Tutto ciò rappresenta un grosso attacco alla testata – prosegue -: non ci dimentichiamo infatti che nelle settimane scorse la concessionaria di pubblicità Manzoni (anch’essa appartenenete al gruppo Gedi e storicamente legata al quotidiano cittadino) aveva annunciato la volontà di trasferire a Milano tutti i 10 dipendenti in forza presso la filiale di Livorno. La decisione del gruppo Gedi è inaccettabile: non ci stiamo. Per sei anni i poligrafici hanno cercato di arginare la crisi ricorrendo ai contratti di solidarietà, perdendo parti importanti del proprio salario”.