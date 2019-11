Ergastolano in permesso premio accoltella un 79enne

Milano, Rapina parcheggio San Raffaele – Fuori per permesso premio dopo aver ucciso 3 carabinieri 40 anni fa, colpisce con una coltellata un uomo di 79 anni.

E’ stato subito fermato così, infatti, secondo quanto riportato dalle forze dell’ordine, Antonio Cianci, pregiudicato 60enne. Intorno alle 18, infatti, per motivi ancora da ricostruire – ma probabilmente una rapina finita male – avrebbe accoltellato un 79enne nel parcheggio sotterraneo del San Raffaele. Le condizioni della vittima sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.