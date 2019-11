Vietato difendere Patria e civiltà cristiana. Prete contro la preghiera degli Alpini

🔶🔶 VICENZA: PRETE NON VUOLE SI RECITI LA PREGHIERA DEGLI ALPINI E NOI CAMBIAMO CHIESA 🔶🔶Stamattina con gli Alpini del gruppo di Borgo Casale ci siamo recati, come da tradizione, alla Chiesa di San Pietro a Vicenza per ricordare solennemente i nostri caduti.Il parroco però ha deciso che non dovesse essere pregata in Chiesa la preghiera dell’Alpino… E così siamo andati altrove, allietando con il Coro degli Alpini di Piovene Rocchette la messa e la mattinata di alcuni anziani ospiti di una vicina casa di riposo: un grazie a Don Giuseppe che ci ha accolti a braccia aperte!#Alpini #preghieraAlpino #AlpiniVicenza #BorgoCasale #coroANAPioveneRocchette #4Novembre #ricordo #preghiera #Chiesa Geplaatst door Elena Donazzan op Zondag 3 november 2019

Polemiche in Veneto per quanto accaduto nella chiesa di San Pietro a Vicenza, che avrebbe dovuto ospitare il gruppo degli alpini di Borgo Casale, per la deposizione di una corona in ricordo dei caduti e la funzione religiosa. Il parroco ha deciso che la preghiera degli alpini dovesse essere tagliata con la scusa di evitare la parte riferimento alle armi per difendere patria e civiltà come se, in certi casi bastasse lanciare fiori e caramelle ai nemici per fermarli.

All’evento era presente anche l’assessore regionale del Veneto, Elena Donazzan, che ha postato sui social un video diventato virale. “La chiesa è inclusiva con tutti, a cominciare dai migranti, tranne che con gli alpini, che poi, però, sono i primi a farsi in quattro per risistemare le parrocchie”, ha commentato l’esponente di Fratelli d’Italia. Gli alpini hanno preferito quindi andare in un altro posto per la celebrazione.