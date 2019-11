Franceschini: stanziati 25 milioni di euro per Museo dell’Ebraismo

“Lo dobbiamo a Liliana Segre, a lei personalmente e a quello che rappresenta. Il Mibact ha finanziato oggi con 25 milioni di euro il completamento del Meis, il Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah, voluto dal Parlamento con una legge del 2003. Un museo per la conoscenza e per il dialogo perché l’incontro tra le culture è il miglior antidoto ai rischi di questi tempi, alla paura della diversità, all’odio e all’intolleranza”.

Così il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini annuncia di aver ripristinato il finanziamento da 25 milioni di euro per il completamento d Meis di Ferrara, il Museo dell’ebraismo italiano e della Shoah. “Durante lo scorso governo – spiega Franceschini – era saltato il finanziamento di 25 mln di euro necessario per il completamento del Museo. Ma un’idea così importante non si può lasciare a metà ecco perché atteaverso una rimodulazione dei Fondi per lo Sviluppo e la Coesione del Ministero, abbiamo recuperato il finanziamento che era stato cancellato e che consentirà adesso di portare a compimento il processo fondativo dell’istituzione voluta nel 2003 dal Parlamento italiano con una legge votata all’unanimità dalla Camera e dal Senato“.