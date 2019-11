Vicenza: scoperta intera famiglia di stranieri falsi invalidi

66, 40 e 69 anni, tre persone di origine straniera, tutte appartenenti allo stesso nucleo familiare, titolari di pensioni di invalidità civile erogate dall’Inps, per patologie gravemente invalidanti: cecità assoluta, cardiopatia e menomazioni mentali, tali da impedire, almeno all’apparenza, lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa.

In realtà, come dimostrerebbero le immagini girate dalla Guardia di Finanza, i tre stranieri – ora indagati – godevano di ottima salute e sono stati denunciati per truffa ai danni dello stato. E’ accaduto a Vicenza, dove i finanzieri del comando provinciale hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Gip. tgcom24.mediaset.it