Bellanova: “non permettermo un Capo di Stato sovranista”

Condividi

Cagliari, 8 nov. – “Per Italia Viva il Governo deve restare in campo fino a quando fa proposte utili a risolvere i problemi dei cittadini. Se ci sono quelli che vogliono andare al voto, se ne devono assumere la responsabilità”.

“Il nostro obiettivo e’ quello di far durare la legislatura per fare cose utili, e permettere a questo Parlamento di eleggere un presidente della Repubblica non sovranista. Degno successore del galantuomo che sta oggi al Quirinale, che ci permette di vivere in un Paese libero”.

Cosi’ la ministra delle Politiche agricole, Teresa Bellanova, parlando delle intenzioni del suo partito, Italia viva, rispetto alla compagine governativa contingente e alle prospettive in itinere.