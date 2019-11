Unhcr trasferisce 54 migranti dal Niger in Italia

Un gruppo di 54 “migranti vulnerabili” è stato trasferito dal Niger in Italia. Lo fa sapere in una nota l’Unhcr (ONU). Il gruppo proviene da Eritrea, Etiopia, Somalia e Sudan, paesi non in guerra. Tra le persone evacuate ci sono 23 minori, 13 dei quali non accompagnati o separati. La maggior parte dei rifugiati sarebbe reduce da una lunga detenzione in Libia.

