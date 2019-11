Figc: “Balotelli in nazionale sarebbe un bel segnale”

Condividi

Gravina, Balotelli in azzurro sarebbe un bel segnale – “Mi auguro ci sia in tempi rapidi una partecipazione attiva nel gruppo Nazionale di Mario Balotelli: sarebbe un messaggio straordinario verso il mondo che pensa di scoraggiare l’avversario facendo espressioni di quel tipo”.

È l’auspicio del presidente della Figc, Gabriele Gravina dopo il presunto caso di razzismo a Verona che avrebbe coinvolto l’attaccante del Brescia. “E’ una bellissima immagine che almeno oggi mi voglio regalare”, è l’auspicio del dirigente numero uno del calcio italiano al termine del Consiglio della Figc.







”Non è bello ma non ho accusato il Verona, non ho accusato la Curva del Verona. Ho accusato pochi scemi che lo hanno fatto e li ho sentiti. Ho accusato quei coglioni e basta”, dice Mario Balotelli in un estratto dell’intervista a Le Iene .

”Non dico che sono diverso dagli altri giocatori a cui hanno fatto gli stessi cori, gli stessi ululati ma il problema è che io sono italiano, dovrei tornare in Nazionale”, ha aggiunto Balotelli.