Trichet: “Penso che l’Italia avrà bisogno di Mario Draghi”

Condividi

Trichet (banchiere francese, ex presidente della Bce che, insieme a Draghi, ha chiesto la riforma costituzione in Italia): “Penso che Mario si riposerà un po’, ma poi continuerà ad essere estremamente attivo. Penso che l’Italia avrà bisogno di Mario Draghi. Non so quello che potrebbe fare, ma uomini di questa qualità, di questo calibro, saranno utilizzati dall’Italia”

Per il “CALIBRO” di Mario Draghi, vedere immagine sotto al video: un disastro!