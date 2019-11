Russia crea rete Internet sovrana e indipendente

Entra oggi in vigore in Russia la legge che regola la creazione di una “Internet sovrana”, ovvero di una rete informatica indipendente per il Paese. Come riferisce il sito della Cnn, la legge permette fra le altre cose all’agenzia di telecomunicazioni federale, la Roskomnadzor, di escludere il traffico da e per l’estero, creando di fatto un web esclusivamente russo.

Il governo russo sostiene la necessità di creare le capacità di mantenere una rete nazionale nell’eventualità di interferenze con il cyberspazio russo. La stampa ufficiale, sottolinea come gli utenti di Internet non dovrebbero risentire alcun effetto, mentre la legge “garantirà la disponibilità dei servizi di comunicazioni in caso di minacce”.