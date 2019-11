Dopo aver insultato Vittorio Feltri, Gruber dice che il maleducato è Salvini

Condividi

Dopo aver insultato Vittorio Feltri definendolo “poveretto in andropausa grave“, quell’imbarazzante personaggio poco urbano di sinistra, che risponde al nome tedesco di Dietlinde Gruber, ha detto che la maleducazione di Salvini non le piace. La sua invece, è perfetta.

“Trovo intollerabile lo sdoganamento del linguaggio violento”. Così Lilli Gruber, ospite di Piazzapulita, in merito ai commenti fatti in piazza da Matteo Salvini sulla partecipazione al programma condotto dalla giornalista. La conduttrice di Otto e mezzo spiega che Salvini gli “sta simpatico, ma la maleducazione non mi piace mai”. “Dopo che mi ha chiesto lui di venire ospite nella mia trasmissione, fare questa piazzata in un comizio non è molto carino”, afferma la Gruber, definendo “intollerabile questa campagna elettore permanente”.