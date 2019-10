Regionali, Bellanova: sosteniamo Bonaccini, Emilia R. diversa dall’Umbria

In un intervista a Il Messaggero di Roma, la ministra per l’Agricoltura Teresa Bellanova risponde così sul primo incontro della maggioranza a Palazzo Chigi dopo la bufera del voto in Umbria.

Bellanova dice che è importante che Conte e il governo reggano “perché l’Italia non può permettersi il lusso di perdere tempo”, tante e tali sono le questioni e le soluzioni da affrontare: “serve un governo nel pieno delle sue prerogative”. E la prima emergenza “si chiama lavoro” e su questo tema “non si può dipendere né dagli umori né dai timori, vantaggi, furbizie di questa o quella forza politica”.