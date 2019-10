“Draghi si goda il NON meritato riposo. Garante di troika, Goldman e mercati”

“Sono passate poche ore dal passaggio di consegne da Mario Draghi a Christine Lagarde al vertice della BCE e fioccano per lui da destra e dal centro sinistra proposte di assunzione. In troppi lo immaginano esplicitamente come prossimo Presidente della Repubblica, da Prodi a Zingaretti. Anche Salvini non fa mistero di apprezzarlo e simile afflato sembra aver preso anche le gerarchie ecclesiastiche.

Possibile che uno dei protagonisti indiscussi delle politiche di austerity che hanno annientato le condizioni di vita e di lavoro di milioni di persone torni in Italia per proseguire con altre vesti l’opera perseguita?