Bologna: in fuga su auto rubata, 4 immigrati irregolari si schiantano

Condividi

Bologna – Scappano dalla polizia, 4 clandestini si schiantano contro arco Meloncello. La polizia ferma un’auto in via Togliatti ma questa non si ferma e così scatta un inseguimento che finisce al Meloncello, dove l’auto si schianta contro l’arco monumentale. È successo la scorsa notte alle 3 quando una volante della stazione Santa Viola ha notato un’auto sospetta, poi risultata essere rubata, che ha tentato di fermare per un controllo.

La citroen bianca però non si è fermata e così è partito l’inseguimento che da via Togliatti è finito poi al Meloncello, dove i fuggitivi – quattro cittadini tunisini – si sono schiantati contro l’arco. Nessuno si è fatto male, anzi: appena scesi dal veicolo, i quattro – tutti con precedenti di polizia, irregolari sul territorio e di età compresa tra 26 e 40 anni – hanno provato ancora a scappare, stavolta a piedi.