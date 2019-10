Via libera a commissione Segre contro odio, razzismo e antisemitismo

Via libera dall’aula del Senato all’istituzione di una commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza, come proposto dalla senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta ai campi di sterminio nazisti, alla quale l’assemblea di palazzo Madama ha tributato un caloroso applauso in piedi al momento dell’approvazione.

Il disco verde è arrivato con 152 voti a favore da parte della maggioranza M5s Pd Leu e di Nuova Europa, 98 astensioni dai gruppi di centrodestra Lega Fdi e Forza Italia. Non ci sono stati voti contrari. (askanews)

Si prospettano tempi duri per la sinistra dell’odio