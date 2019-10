Macerata: uccise la figlia, chiesto ergastolo per Muhammad Riaz

MACERATA, 30 OTT – Il procuratore di Macerata Giovanni Giorgio ha chiesto la condanna all’ergastolo per Muhammad Riaz, muratore pakistano di 45 anni, accusato dell’omicidio della figlia 19enne Azka, violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia. La richiesta è arrivata durante l’udienza in Corte d’assise a Macerata che potrebbe pronunciare il verdetto il 6 novembre.

Azka venne travolta da un’auto sulla Ss 485 a Trodica di Morrovalle la sera del 24 febbraio 2018 ma per l’accusa era già a terra per le percosse ricevute dal padre contro il quale avrebbe dovuto testimoniare in tribunale i giorni successivi per gli addebiti di maltrattamenti. L’imputato nega i maltrattamenti ma pure d’aver picchiato la figlia nell’occasione specifica: sostiene di aver fermato l’auto perché il motore non andava, che la ragazza scese dal mezzo e poi venne travolta da un’auto che sopraggiungeva. ANSA