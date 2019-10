Milano: pacifisti lanciano ortaggi, bombe carta, fumogeni e fuochi contro gli agenti

Condividi

Anche sabato scorso, a Milano, durante la manifestazione pro curdi, si sono verificati i soliti episodi di terrorismo che, come sempre, si sono stati rivoli contro le forze dell’ordine. Valter Mazzetti, Segretario Generale dell’Fsp Polizia di Stato, denuncia che durante il corteo pro curdi ci sono stati gravi attacchi contro le Forze dell’ordine colpite da ortaggi di ogni genere e da bombe carta, fumogeni, fuochi artificiali, tutto ad altezza d’uomo.

Come dice Mazzetti, si è strattato de “l’ennesima, ipocrita, insopportabile manifestazione per la pace condotta a suon di gravissime offese e veri e propri attacchi agli operatori del servizio d’ordine. Poveri sciocchi presenti per garantire il sacrosanto diritto di manifestare che, ancora una volta, hanno dovuto subire in silenzio e inermi mentre la consueta follia di criminali indegni si è sfogata, insensata e vergognosa, nell’ancor più odioso silenzio generale.