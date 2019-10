Rumena percepiva indennità di disoccupazione, ma viveva in Romania

Condividi

Rumena percepisce l’indennità di disoccupazione pur vivendo in Romania. Una 48enne, infermiera professionale di origini rumene, ha percepito l’indennità di disoccupazione pur vivendo in Romania. La scoperta è stata fatta dalla Guardia di Finanza di Torino. I finanzieri hanno appurato che la donna aveva mantenuto la propria residenza anagrafica a Ciriè e subaffittato l’alloggio a una sua connazionale, senza disdire il contratto di locazione a suo nome.

La “Naspi”, nel frattempo, continuava ad essere accreditata sul suo conto corrente acceso presso uno sportello bancario del ciriacese e anche la targhetta con il suo nome era sul citofono della casa di Ciriè.

I Finanzieri della Tenenza di Lanzo Torinese hanno accertato che la beneficiaria dello speciale emolumento non si era presentata a seguito di una chiamata effettuata dal Centro per l’Impiego di Ciriè relativa ad una procedura di selezione per infermieri e che, dal momento del suo trasferimento, era ritornata in Italia solo per ottenere il rilascio di documentazione utile ad esercitare la professione di infermiera in Romania, dove nel frattempo si era trasferita.