Umbria, Appendino: surreale attaccare la coalizione Pd-M5s

Condividi

“Trovo surreale l’attacco alla coalizione, concentrarsi sul tema dell’alleanza, se sia giusta o meno, non è in discussione. Mi sembra che si sta guardando il dito e non la luna. Il punto non è con chi ci siamo alleati, ma che Salvini e Meloni sono forti e rappresentano dei bisogni a cui si deve cercare di dare una risposta”.

Lo ha detto la sindaca di Torino, Chiara Appendino, sull’esito delle elezioni regionali in Umbria.”Bisogna lavorare sui temi per fare in modo che le persone non si sentano escluse”, ha aggiunto la sindaca di Torino.