Genova: 10 anni di violenze in famiglia, arrestato pakistano

È finito l’incubo di una famiglia che per oltre 10 anni ha dovuto subire le continue vessazioni del padre-padrone, un pakistano di 52 anni ora in arresto. Il fermo da parte degli agenti di polizia è avvenuto nella serata di ieri a Genova, per la precisione all’interno di un appartamento sito in via Benettini, nel quartiere di San Fruttuoso.

Secondo quanto riferito dagli inquirenti, l’uomo, che spesso maltrattava e picchiava la moglie, non esitava a riversare la propria furia e mania di controllo anche sui 3 figli. Sottoposti ad un continuo clima di terrore, tutti i componenti della famiglia erano costantemente costretti in casa ed impossibilitati ad avere rapporti con il mondo esterno. Il padre-padrone, infatti, era arrivato al punto di sequestrare anche i telefonini. Questa condizione, andata avanti per ben 10 lunghi anni, è finalmente cessata giovedì sera. Mentre il 52enne aggrediva per l’ennesima volta la consorte, il figlio maggiore di 16 anni è riuscito a trovare il proprio cellulare, nascosto dal padre sotto un letto, ed a correre fuori di casa. Una volta per strada l’adolescente ha contattato le autorità locali, richiedendo il loro immediato intervento.