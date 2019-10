Gaza, Qatar dona 10 milioni di dollari ai Palestinesi

Condividi

L’emissario del Qatar Muhammad al-Amadi è giunto la scorsa notte a Gaza, proveniente da Israele, con 10 milioni di dollari in contanti. Nei prossimi giorni saranno distribuiti negli uffici postali della Striscia ai membri di 10 mila famiglie palestinesi che vivono in condizioni di indigenza. Lo riferiscono fonti stampa a Gaza.

Oggi intanto, per volere di Hamas, riprenderanno le manifestazioni settimanali al confine della Striscia per la rimozione del blocco israeliano. Negli slogan degli organizzatori viene ribadita la fedeltà alla moschea al-Aqsa di Gerusalemme e alle migliaia di palestinesi chiusi nelle carceri israeliane.







Da parte sua il sito israeliano Ynet riferisce che negli ultimi giorni i servizi di sicurezza di Hamas hanno arrestato a Gaza decine di attivisti di movimenti di sinistra e di al-Fatah per impedire loro di organizzare nella Striscia manifestazioni analoghe a quelle in corso da giorni in Libano. Secondo Ynet, fra quanti intendevano partecipare a quelle manifestazioni si è diffuso “un clima di paura”. ANSAMED