Parlamento UE, Sassoli (Pd) sospende il leghista Ciocca che critica la Turchia

Il presidente del Parlamento Europeo, David Maria Sassoli, ha deciso di sospendere l’eurodeputato leghista Angelo Ciocca per cinque giorni dalle attività del Parlamento e di sospendere la sua indennità di soggiorno per dieci giorni, perché ieri, durante il dibattito in Aula a Strasburgo, si è alzato dal suo posto e ha gettato per terra una scatola di cioccolatini turchi, urlando “No a questa Turchia!”, comportamento che era già stato ripreso in Aula dalla prima vicepresidente Mairead Mc Guinness. Ne dà notizia lo stesso eurodeputato, il quale ha già informato che presenterà ricorso, in base all’articolo 177 del regolamento del Parlamento europeo.

“La decisione del presidente Sassoli – afferma Ciocca – mi stupisce. Mi stupisce in modo particolare come il presidente Sassoli si senta offeso e trovi irrispettoso gettare a terra un pacchetto di cioccolatini ricevuto da rappresentanti del governo turco e invece non mostri lo stesso sdegno di fronte a civili e bambini che muoiono e sono morti in queste giorni per mano turca. Non sarò mai un cartonato telecomandato dai diktat europei o dal presidente Sassoli“.