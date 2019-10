Oslo: uomo armato ruba ambulanza e si lancia sulla folla, diversi feriti

Condividi

Paura ad Oslo, capitale della Norvegia. Un uomo armato ha rubato un’ambulanza e si è lanciato sulla folla, ferendo diverse persone. La polizia è intervenuta in forze e ha sparato contro il mezzo per bloccarlo. L’uomo è stato fermato. Non è ancora chiara l’esatta dinamica degli eventi e non si conosce il movente.

Secondo quanto riferito, l’ambulanza è stata rubata nel quartiere Torshov della capitale.

Secondo l’emittente NRK, l’ambulanza avrebbe travolto anche un bimbo in un passeggino. La polizia, aggiunge NRK, sarebbe alla ricerca di una seconda persona che potrebbe essere coinvolta, le autorità non hanno confermato.

Oslo: This photo shows the armed man who hijacked an ambulance and ran into several people getting arrested. (Story in link continously updated, use Google Translate)https://t.co/Mw8bAo7Lkz pic.twitter.com/DxNtEw1Zv2

— Trond J. Strøm (@trondjs) October 22, 2019