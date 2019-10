Picchia 2 minori e una guardia giurata: arrestato ”richiedente asilo”

Paura a Catania, extracomunitario aggredisce 2 minori e una guardia giurata: arrestato. (newsicilia.it/cronaca)

CATANIA – La Polizia di Stato ha arrestato Mohamed Jollow, 18 anni, nato in Guineae senza fissa dimora, per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento ai beni dello Stato e lesioni ai danni di privati. Nello specifico, nel tardo pomeriggio di ieri, una Volante in transito in viale Libertà, a Catania, è stata fermata da un minore, in forte stato di agitazione, che riferiva che all’ingresso del terminal degli autobus in via Archimede era in corso una colluttazione e che era stato poco prima aggredito da un uomo di colore.

Pertanto, gli agenti si sono diretti immediatamente sul posto dove vi era una guardia giurata che tentava di contenere un extracomunitario, che scalciava e si dimenava urlando. Gli operatori hanno tentato di calmarlo per farlo salire sull’auto di servizio e accompagnarlo in Questura. Nonostante ciò, il 18enne ha continuato a urlare e a sferrare calci violentissimi al finestrino posteriore destro danneggiando in modo considerevole il vetro e la portiera anche quando si trovava all’interno della Volante.