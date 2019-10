Killer di Stefano Leo: i servizi sociali mi hanno tolto mio figlio, qualcuno doveva pagare

“Volevo prendere un ragazzo come me, togliergli le promesse dei figli che avrebbe voluto fare, togliergli l’amore dei suoi genitori: quello era il mio intento. Io ho perso un figlio e Torino doveva pagarla, ho preso uno qualunque”, sono le parole pronunciate davanti ai carabinieri da Said Mechaquat, assassino di Stefano Leo, 27enne accoltellato alla gola in lungo Po Machiavelli la mattina del 23 febbraio scorso.

È il 31 marzo 2019, ore 20:28, Said si presenta dai carabinieri e racconta il delitto. “Perché l’ho preso al collo? Perché era sicuro. Di schiena, anche se buchi il polmone, rischi che non muore. È logica”, risponde Mechaquat agli inquirenti. Sulla dinamica, il ragazzo aggiunge: “Gli ho dato un colpo al collo, ho controllato se glielo avevo dato bene e poi l’ho superato”.