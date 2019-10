Migranti, Schio: chiesa invita a scendere in piazza “per l’accoglienza”

SCHIO, BOLLETTINO PARROCCHIALE INVITA A SCENDERE IN PIAZZA A SOSTEGNO DELL’ACCOGLIENZA DEI MIGRANTI. ALEX CIONI, (PRIMANOI): CHIESA SEMPRE PIU’ LONTANA DA DIO PER INSEGUIRE UNA CARITA’ FILANTROPICA

“I circoli catto-immigrazionisti continuano nella loro azione di propaganda pseudo evangelica a sostegno dell’immigrazione illegale” – esordisce così il portavoce del comitato di cittadini PrimaNoi e consigliere comunale di Schio Alex Cioni, che si scaglia contro l’iniziativa “Diventiamo umani” promossa dalle parrocchie scledensi per Venerdì 18 ottobre e pubblicizzata nel bollettino di S. Trinità.

Dopo Monteviale, Trissino e Valdagno, arriva anche a Schio l’iniziativa che prevede dalle 22 un sit in per tutta la notte sulle scalinate della chiesa di S. Antonio per marcare – si legge nella nota parrocchiale – “il tema della solidarietà verso chi, mettendosi in viaggio verso il nostro paese, rischia la vita”. Nei mesi passati lo stesso bollettino ha pubblicato vari articoli critici nei confronti di Matteo Salvini e della sua politica sull’immigrazione sollevando aspre polemiche tra chi sta dalla parte del blocco dell’immigrazione illegale e chi invece sostiene l’accoglienza senza se e senza ma.