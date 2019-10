Trieste: camera ardente per i due agenti uccisi

Sono stati perfezionati gli ultimi dettagli in vista dei funerali dei due poliziotti uccisi il quattro ottobre, Pierluigi Rotta e Matteo Demenego. A partire dalle ore 17, in Questura, la camera ardente che resterà aperta fino a mercoledì, quando alle 10.30 il corteo funebre muoverà verso la chiesa di Sant’Antonio. La processione seguirà il più breve tratto possibile, passando per via del teatro romano e via San Spiridione.

Alle 11.30 i funerali in forma solenne, in diretta su Rai1, celebrati dal vescovo Crepaldi. Saranno presenti il presidente della camera Fico, la ministra dell’interno Lamorgese e i massimi rappresentanti di polizia, carabinieri e guardia di finanza. Non participerà alle esequie il presidente del consiglio Conte, che però dovrebbe raggiungere domani sera (martedì) la camera ardente per rendere omaggio ai due agenti caduti. rainews.it/tgr/fvg