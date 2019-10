Ong, Ocean Viking preleva 74 migranti

“Questo pomeriggio siamo stati avvertiti di una barca in pericolo al largo della Libia con circa 70 persone. Ottenuta la posizione GPS alle abbiamo informato la guardia costiera e Ocean Viking. Siamo rimasti in contatto con la barca e passato la posizione alle autorità”. A darne notizia su twitter è Alarm Phone, la piattaforma che dà aiuto ai clandestini nel Mediterraneo, gestita con l’aiuto di don Zeari, il prete finito in carcere per droga.

La Ocean Viking, nave di Sos Mediterranee e Medici senza frontiere, ha prelevato 74 migranti – tra di loro sei minori – che, secondo la solita narrazione della Ong, si trovavano su un ”gommone in difficoltà” a circa 50 miglia dalle coste libiche.

“Esausti dal pericoloso viaggio, sembrano tutti in condizioni stabili”, fa sapere Msf in un tweet.

