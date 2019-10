Ferrara: rissa tra stranieri a morsi e bastonate

foto archivio

Un uomo è rimasto ferito al termine di una violenta lite tra almeno tre persone avvenuta giovedì mattina in zona Gad, iniziata in via Modena e terminata in viale Po.

Come scrive il giornale locale estense.com, protagonisti della rissa itinerante sono stati tre cittadini stranieri, pare provenienti dalla Costa d’Avorio. Il ferito, medicato dal personale del 118 giunto sul posto con un’ambulanza, ha riportato delle contusioni, dovute ai colpi ricevuti probabilmente con una mazza, e un morso al costato. Le sue condizioni non destano comunque preoccupazione.

Il tutto è iniziato in via Modena verso le 9,30, nei pressi della Coop Doro, per poi concludersi in viale Po, davanti al Bar Venezia dove sono sopraggiunti i carabinieri con tre Gazzelle e la Polizia con una pattuglia delle Volanti.

Il ferito e un’altra persona sono stati identificati sul posto, un terzo sarebbe scappato, prendendo di nuovo la strada verso la zona Doro.