Rinaldi sfida il Commissario UE: “Come spiega la censura arbitraria sui social?”

Battaglia dal cuore dell’Europa contro l’Europa e non solo. In trincea c’è Antonio Maria Rinaldi, europarlamentare leghista, che annuncia su Twitter: “Tra poco in diretta le mie domande al Commissario Europeo per i Valori e la Trasparenza”. Dunque, un link per seguire la diretta dell’intervento.

E che tipo di domande avrebbe fatto, Rinaldi lo anticipava con un secondo cinguettio: “Chiederò a gran voce che atteggiamento avrà nei confronti della censura arbitraria sui social decisa autonomamente dai gestori privati con estrema violazione del pluralismo democratico“.

Il riferimento di Rinaldi è ad alcuni episodi del recente passato, in cui alcuni post legati alla Lega e a Matteo Salvini sono stati bloccati, censurati appunto. liberoquotidiano.it