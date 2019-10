Milano: spacciatore gambiano aggredisce e ferisce un agente

“Ormai l’escalation di violenze ai danni delle forze dell’ordine non accenna a placarsi. Ma a che punto dobbiamo arrivare prima che l’amministrazione comunale dia segni di vita e intervenga concretamente sul tema sicurezza a Milano?”: così il consigliere comunale della Lega Silvia Sardone commenta l’ennesimo episodio avvenuto nei pressi della Stazione Centrale.

Come riferito da Milano Today, un gambiano di 29 anni nella giornata di sabato, alla vista degli agenti lungo via Napo Torriani, ha gettato per terra tre involucri per tentare di sfuggire al controllo ingaggiando una colluttazione con gli agenti. Nella colluttazione ha avuto la peggio uno degli agenti, che si è fratturato un indice. Il gambiano è stato comunque arrestato e ora risponde di lesioni personali. Nel sacchetto c’era droga per oltre 30 grammi.