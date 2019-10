San Pietro, cadono frammenti del soffitto durante messa di Bergoglio

CITTÀ DEL VATICANO, 4 OTT – Piccoli frammenti del soffitto della basilica di San Pietro sono caduti a terra oggi pomeriggio durante la messa celebrata dal Papa per l’ordinazione di quattro nuovi vescovi. Per precauzione la zona interessata, l’ala alla sinistra dell’altare, è stata evacuata. Nessuna conseguenza perché “si è trattato di frammenti piccolissimi” riferiscono fonti presenti in basilica.

La caduta di alcuni frammenti di intonaco marginale dalla volta del transetto destro della basilica di San Pietro “non ha provocato alcun ferito e non c’è stato bisogno di alcun intervento medico”, riferiscono dal Vaticano, precisando che “il settore è stato sgombrato solo in via precauzionale”.