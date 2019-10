Mali: jihadisti uccidono 25 soldati, 60 i dispersi

Condividi

Mali – Il governo ha comunicato in una nota che 25 soldati maliani sono stati uccisi e 60 sono dispersi dopo che sospetti jihadisti hanno attaccato due campi militari nel Mali centrale, lunedì.

Il bilancio è tra i più alti subiti quest’anno dalle forze maliane che lottano per contenere gruppi militanti collegati ad al Qaeda o allo Stato islamico, i quali hanno avviato operazioni in alcune parti del Mali, da dove lanciano attacchi attraverso il Sahel. Le autorità hanno affermato in precedenza che erano state prese di mira le postazioni militari a Boulkessi e Mondoro, ma non hanno indicato il numero di vittime.