Immigrazione clandestina, la Germania blinda i confini

Frontiera della Germania blindata per non far entrare i “clandestini”. Così Berlino annuncia che intensificherà i controlli anti-immigrazione illegale a tutti i propri confini.

Dopo che il ministro dell’Interno tedesco, Seehofer l’aveva anticipato con un messaggio sul web, un portavoce del dicastero conferma una “veloce” attuazione di controlli a campione non solo alla già monitorata frontiera austriaca, ma anche sulle altre con flussi illegali, senza però fornire dettagli. www.rainews.it