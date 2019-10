Bologna: arcivescovo reintegra prete comunista già ridotto allo stato laicale

“Siamo cattolici e non ci piace commentare gli atti degli uomini di Chiesa: ciò che concerne i sacramenti e la fede è di loro competenza. Ma quando gli ecclesiastici vogliono fare politica direttamente, abbiamo il diritto e il dovere di parlare: perché in quel caso è la Chiesa che si abbassa verso la città secolare, non il laicato che vuole occuparsi di fede e costumi.”

Come riportato dal sito cattolico totustuus.it, la Chiesa di Bologna ha compiuto un gesto inequivocabile: l’ex-prete Eugenio Melandri, già parlamentare di Democrazia proletaria e di Rifondazione Comunista, prima sospeso a divinis, poi ridotto allo stato di laico, è stato incardinato nel clero petroniano. Le ragioni di questa riabilitazione non sono note e stupisce che il quotidiano dei vescovi si limiti a darne notizia senza spiegarla, quasi fosse un fatto normale.

La Nuova Bussola Quotidiana ha già evidenziato come il re-integro dell’Onorevole ex-prete Melandri non sia il primo né l’unico, così come nessuno dei “sacerdoti” re-integrati si è detto pentito.